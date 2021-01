Tilburg wil imago als fietsstad opkrikken: ‘Groene golf voor de fiets op cityring’

Eigenaar van autobe­drijf wil woningen niet te dicht bij zijn zaak in Haaren

8 januari DEN HAAG/HAAREN - Martin Pijnenburg wil de bouw van woningen dicht bij zijn autobedrijf in Haaren tegengaan. Nu staan die gepland binnen dertig meter van het bedrijf. Via de Raad van State wil Pijnenburg de voormalige gemeente sommeren de woningen op andere afstand te bouwen, of een streep door het plan laten zetten.