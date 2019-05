Tilburg wil meer zicht op mensenhandel: speciale week moet inwoners alert maken

CDA: 'Staatswiet is straks zeker niet voor buitenlan­ders’

7 mei TILBURG - Er kan geen sprake van zijn dat buitenlanders straks in Nederlandse coffeeshops de wiet kopen die onder overheidstoezicht geteeld is. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft dat dinsdagavond gezegd op een debatavond in Tilburg. ,,Een aantal burgemeesters vindt het een prettig idee om ook aan buitenlanders te verkopen, maar we hebben daar niet voor niets afspraken over gemaakt.”