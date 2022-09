Tilburg wil niet controleren of tuinders nog ‘stiekem’ urine over de worteltjes gieten

Geen ‘Deadline Day-pa­niek’ bij tegenval­lend Willem II: het woord is nu aan Hofland en zijn spelers

Zowel in de eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie werd er gisteren bij het scheiden van de transfermarkt nog volop gehandeld, maar niet bij Willem II. Technisch directeur Teun Jacobs kwam niet meer in actie, ondanks de teleurstellende seizoenstart. En dus ligt de bal nu bij trainer Kevin Hofland en zijn spelers.

1 september