Tilburg wil niet meer dan drie aanbieders voor deelscooters en -fietsen, ‘We willen de regie houden’

Met de invoering van een vergunningstelsel voorkomt de gemeente een wildgroei van aanbieders van deelvoertuigen. Zonder het vergunningstelsel had Tilburg juridisch gezien namelijk geen argument om geïnteresseerde aanbieders te weigeren. Nu is dus vastgelegd dat niet meer dan drie partijen actief mogen zijn in de gemeente. Die aanbieders moeten bovendien aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo wil de gemeente dat zij meewerken aan één gezamenlijke app voor alle aanbieders.