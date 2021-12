Tilburg wil pand in West nog vijf jaar aanhouden als ‘woonkamer van de Kruidenbuurt’

De gemeente wil het pand daarom nu voor maximaal 5 jaar (tot 1 januari 2027) beschikbaar stellen voor de maatschappelijke functies als ‘woonkamer van de Kruidenbuurt’. Het pand moet daarvoor wel worden opgeknapt, ook al is het maar voor tijdelijk gebruik. Voor de komende vijf jaar is in totaal 300.000 euro nodig om kosten voor zaken als achterstallig onderhoud, regulier onderhoud, afschrijving, en verzekeringen te dekken. In de komende vijf jaar wordt gekeken hoe de locatie herbestemd of herontwikkeld kan worden. Er zit voor komende jaren een klein risico in voor de gemeente: vooral BA&LS is afhankelijk van subsidies. Mocht een subsidie worden afgewezen, dan kan de stichting mogelijk de huur niet betalen. De gemeente spreekt over een ‘klein risico’ van maximaal 100.000 euro indien BA&LS het huurcontract voortijdig zou opzeggen.