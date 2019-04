Tilburg wil waterpijpcafé El Clasico sluiten na drugsvondst

De maatregel volgt op de inval van woensdagavond. De politie ging het pand binnen na meerdere meldingen over mogelijke drugshandel vanuit de zaak en bovengelegen woning. El Clasico is een shishalounge, waar bezoekers een waterpijp kunnen roken.

Drugshond

Bij de doorzoeking werd een drugshond ingezet. In het horecagedeelte beneden vond de politie enkele gripzakjes met vermoedelijk cocaïne en hasj. Het ging om gebruikershoeveelheden. In de woning boven de horecagelegenheid vond de politie enkele zakjes met in totaal 60 gram hasj, een weegschaaltje en vijftien lege gripzakjes. De 45-jarige bewoner werd opgepakt. Hij zei de hasj voor eigen gebruik in huis te hebben. De man is donderdagmiddag weer op vrije voeten gesteld.