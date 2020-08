Tilburg wil zelf EVE-pand kopen en er ruimte maken voor een foodmarket

Update Derde verdachte (15) uit Tilburg aangehou­den voor mishande­ling in Ber­kel-En­schot

26 augustus GOIRLE - De politie heeft woensdagochtend twee 16-jarige jongens uit Goirle van hun bed gelicht. In de middag is ook een 15-jarige Tilburger aangehouden. De politie verdenkt de drie van het mishandelen van twee 15-jarige jongens, dat op vrijdag 14 augustus in Berkel-Enschot gebeurde.