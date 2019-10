Tilburg zet door: ja-sticker in nieuwe jaar

B en W leggen een dreigement met een mogelijke schadeclaim van reclamebedrijven naast zich neer. Branchevereniging MailDB drong aan op uitstel totdat een procedure bij de Hoge Raad tegen de gmeente Amsterdam over het zogenoemde opt-in systeem is afgerond. Ook zou Tilburg een overgangstermijn van 20 maanden in acht moeten nemen, startend vanaf het formele besluit door de gemeenteraad.



Het college spreekt van een acceptabel risico. Het besloot al in op 27 februari vorig jaar invoering van het systeem voor te bereiden. De overgangsperiode is dus al 22 maanden, luidt de redenering. Gedurende een gewenningsperiode van vier maanden in het nieuwe jaar wordt bovendien nog niet beboet.