Tilburg zet opnieuw streep door vuurwerkshows: ‘Op dit moment niet gepast’

Tilburg pakt vuurwerk­shows in Reeshof en Piushaven weer op, mét een plaatse­lijk afsteekver­bod

TILBURG - Door een landelijk vuurwerkverbod vanwege de coronasituatie ging er afgelopen jaarwisseling een streep door de twee grote vuurwerkshows in Tilburg. Maar burgemeester Weterings is positief gestemd en pakt de organisatie - ook al duurt het nog een half jaar - weer op: in 2021-2022 komen er in de Reeshof en de Piushaven een kinder- en volwassenvuurwerkshow.

7 juni