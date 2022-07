Tilburg zet speculanten buitenspel in Kenniskwartier en wil voorkeursrecht op veertig panden

In hartje Tilburg maakt dakloze Cristi (19) elke dag opnieuw labradors van zand, voor zijn zieke moeder

TILBURG - Midden in de Tilburgse Heuvelstraat maakt de Roemeense Cristi Mihai (19) labradors van zand. Met zijn sculpturen zamelt hij sinds een week of twee geld in voor zijn zieke moeder. ,,Ik nam het zand vanuit Roemenië mee naar Tilburg.”

