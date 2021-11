Tilburg zet streep door schulden van 35 gedupeerden van toeslagenaffaire, honderden gevallen worden nog onderzocht

In totaal hebben 600 personen of gezinnen zich bij de gemeente Tilburg gemeld. In 270 gevallen heeft de Belastingdienst inmiddels erkend dat het inderdaad om slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire gaat, waarvan dus bij 35 een kwijtschelding is verleend. Bij de overige gedupeerden onderzoekt de gemeente momenteel wat voor schulden zij precies hebben en om wat voor bedragen het gaat. In een brief aan de raad laat het college weten dat er uiterst zorgvuldig mee omgegaan wordt. ‘We voeren de nodige checks uit om ervoor te zorgen dat bij de juiste personen de juiste bedragen worden kwijtgescholden.’