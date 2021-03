Tilburg ziet toename van meldingen verward gedrag tijdens coronacrisis

De monitor Tilburg Onder Corona, die maandag voor de vierde keer aan de gemeenteraad werd gepresenteerd, ging deze keer over de periode van 29 september tot en met 31 december. Een opmerkelijke constatering is dat het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, tegen de verwachting in, duidelijk is gedaald. Wethouder Marcelle Hendrickx (D66) had er maandag niet direct een verklaring voor. ,,Mogelijk komt er nog een boeggolf aan, maar op dit moment zien we niets gebeuren. We hebben instanties en onderwijspartners gevraagd om alert te zijn op signalen.”



Een mogelijke verklaring is dat kwetsbare gezinnen meer geïsoleerd zijn geraakt waardoor problemen minder zichtbaar zijn. Ook het CIT waarschuwde onlangs al dat het achter de voordeur vaker niet goed gaat dan nu uit cijfers zou blijken.