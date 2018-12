Tilburg Zingt zich warm in de winter

TILBURG - Muziek verhoogde zaterdag de sfeer in het centrum van Tilburg. Overal kon je groepjes met de meest uiteenlopende stijlen tegenkomen. Met als knallende afsluiter de eerste editie van Tilburg Zingt in de Winter.

Het moet nog groeien. Dat gaf Alex Schneider, organisator van Tilburg Zingt, onmiddellijk toe. “Nee, de zeventienduizend van de Koningsdag halen we niet, maar er zullen hier nu al gauw 170 mensen staan. Als het maar gezellig is”, voegde hij eraan toe. En inderdaad, gezellig was het, al was zijn schatting van het aantal zangers aan de hoge kant.

Het was de afsluiting van een dag waarop winkelende Tilburgers op verschillende plekken muzikale acts tegen het lijf kon lopen. De Emmapassage werd kortstondig onveilig gemaakt door De Italianen, charmeurs met een Mediterraan repertoire die aan elke voorbijganger de liefde verklaarden. Dat was wel wat anders dan het even luidruchtige als loze brandalarm dat eerder met enige regelmaat afgegaan was.

Brabants Fietsharmonisch Orkest

De Emmapassage was ook een verademing in vergelijking met de straten en pleinen in het centrum waar een winters ijzige wind doorheen waaide. Buiten liepen en fietsten de leden van het Brabants Fietsharmonisch Orkest zich wel warm. Eenmaal afgestapt van hun zespersoons rijwiel vermaakten ze de voorbijgangers met jazz en stevig geblazen kerstrepertoire, terwijl ze in flink tempo rondjes draaiden, en min of meer in formatie naar voor en naar achter, en van links naar rechts stapten.

De vier close harmony dames van Desunique Delight wisten niet zoveel toeschouwers naar zich toe te trekken als de fietsende blazers, maar hun enthousiasme was er niet minder om. Vrij snel al ruimden ze echter het veld om zich in de Stadhuisstraat te voegen bij het koor dat, onder leiding van Leo Alkemade, het publiek van Tilburg Zingt in de Winter door de dertig liederen moest loodsen die op het programma stonden. Het waren er geen zeventienduizend. Ook geen honderdzeventig. Maar ze zongen voor tien.