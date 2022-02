Tilburg zoekt extra parkeerzones voor deelscooters in centrum om overlast aan te pakken

Anderhalf jaar na de introductie zijn ze inmiddels een vertrouwd onderdeel van het Tilburgse straatbeeld, de groene deelscooters van het bedrijf Go Sharing. In totaal zijn er nu 300 beschikbaar, waarmee in 2021 zo'n 500.000 ritjes werden gemaakt. De deelscooters (en -fietsen), zijn dus populair, maar zorgen ook voor overlast. Vooral aan de randen van de binnenstad en Spoorzone, want daarbinnen is het niet toegestaan om de scooters achter te laten.