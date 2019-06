Tilburg zondag even ‘op slot’: finish wielerkoers in Piusstraat

Moet u zondag in de Tilburgse binnenstad zijn? Let dan even goed op want de stad is vanaf het einde van de middag het domein van ruim honderd wielrenners en hun gevolg. Ze koersen met hoge snelheid over onder meer de ringbanen, langs de universiteit en het Wilhelminapark en over de Heuvelring. Na twee rondes door de stad finishen ze even voor 17 uur in de Piusstraat ter hoogte van de Albert-Heijn.