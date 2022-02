Tilburger (18) aangehouden voor opstootjes in horeca, vriendin uit Oss ook in de boeien geslagen

Na zes jaar leegstand wordt de Tilburgse Vredeskerk bewoond: ‘Midden­schip als plek voor yoga of een intiem concert’

TILBURG - Er brandt na zes jaar leegstand weer licht in de Vredeskerk aan de Ringbaan-West. Het godshuis is in twee jaar tijd getransformeerd tot co-living: rond een flinke gezamenlijk ruimte is plaats gemaakt voor 39 kleine studio’s. ,,Dit weekend slapen hier de eerste huurders’’, vertelt projectontwikkelaar Thomas Heuvel.

25 februari