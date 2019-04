Tilburger (18) neergestoken nadat hij het opnam voor een lastiggevallen vrouw

De man uit Tilburg liep tegen 17.10 uur samen met een vrouw vanaf het NS station naar een winkel in de binnenstad van Zutphen. In de Stationsstraat werd de vrouw volgens de politie lastiggevallen door een groep van vijf mannen. De Tilburger zei hier wat van, waarna een conflict ontstond op de Spoorstraat, aan de kant van de Turfstraat.

Vuurwapen

Hierbij zou de 18-jarige man bedreigd zijn met een vuurwapen. Na deze bedreiging ontstond een worsteling met een drietal mannen uit de groep. Daarbij is de Tilburger gestoken. Het is nog onduidelijk waar de man mee is neergestoken. De vijf mannen gingen er na de worsteling via de Spoorstraat vandoor in de richting van de C&A. De Tilburger meldde zich vervolgens bij een een horecazaak met een aantal verwondingen. Daar is de politie ingeschakeld. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich al dan niet anoniem te melden bij de politie.