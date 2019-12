Tilburger (19) op de fiets achtervolgd en beroofd van telefoon

Moergestel Kerstdorp pakt uit met stevige wandeling langs nog meer kerststal­len dan vorig jaar

8:45 MOERGESTEL - Wie Kerstmis even sportief als sfeervol aan wil vangen, kan zaterdagochtend naar Moergestel. Vanaf 10 uur voert een gids een gezelschap te voet langs 15 kerststallen in de kom en het buitengebied. Vertrekpunt is Den Boogaard op het Sint Jansplein.