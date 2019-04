Tilburger (19) voor vijfde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Frietpan vat vlam: woning verwoest, drama voor Tilburgs gezin

13:29 TILBURG - In een woning aan het Stuivesantplein in Tilburg is zondagmorgen brand uitgebroken. De benedenverdieping is daarbij compleet verwoest. Tijdens de brand trokken grote dikke rookwolken over de wijk Broekhoven.