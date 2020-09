Tilburger (20) op straat beroofd van pinpas, flink geldbedrag van rekening opgenomen

Concert­reeks in Reeshof pakt de draad weer op

1 september TILBURG - De concerten in Heyhoef worden na lange tijd hervat, zowel Backstage op zaterdag, als Coolvibes op zondagmiddag. De concerten in Reeshof lagen maanden stil door de coronacrisis. Bij Backstage zijn honderd mensen welkom, in plaats van driehonderd. Bij Coolvibes is plaats voor vijftig mensen.