Tilburger (20) opgepakt voor spoofing, politie haalt met getrokken wapens verdachten uit auto

Deze groene gebieden zijn in Brabant in beeld voor woningbouw: Tilburg zit er niet op te wachten, Oss is positief

9 juni In Brabant moeten voor 2030 bovenop de geplande 90.000 woningen nog eens 85.000 extra nieuwe huizen gebouwd worden. Om dit voor elkaar te krijgen moeten groene gebieden worden opgeofferd. In Brabant gaat het om gebieden ten oosten van Breda, ten noorden van Eindhoven en ten oosten van Den Bosch. In Tilburg staan ze er niet om te juichen, blijkt na een rondgang. Maar de wethouder in Oss is enthousiast.