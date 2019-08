Tilburger (21) in bovenlichaam gestoken met mes, 22-jarige man uit Berkel-Enschot aangehouden

Tilburgse zangers Ruud Hermans (68) en Frans Biezen (72) doen mee met The Voice Senior

30 augustus TILBURG - De Tilburgse countryzanger Ruud Hermans (68) doet mee met het RTL-programma The Voice Senior. De zanger, die in 1975 een hit had met countryband The Tumbleweeds, was vrijdagavond te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ook de 72-jarige Frans Biezen (artiestennaam: Frank Ashton) uit Tilburg doet mee. Hij brak door met de Tilburgse beatgroep Les Crushes.