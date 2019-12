Tilburger (21) met 40 kilo drugs gepakt in Rotterdam

De man reed naar nu bekend wordt vrijdagavond rond 21.00 uur in de Ernst Happelstraat in Rotterdam, waar de politie preventief mag fouilleren. Waarom precies de auto van de Tilburger uitgekozen werd, vermeldt de politie niet.

In de auto lagen meerdere pakketjes in folie. Typische drugspakketjes, volgens de politie, die spreekt van een forse drugsvondst. De automobilist is opgepakt en zijn auto is in beslag genomen. De man zit nog vast.