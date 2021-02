Tilburger (21) opnieuw aangehouden na rellen, hield verkeersbord boven zijn hoofd

Politie over aanpak rellen: 'We waren steeds op de juiste plek op de juiste tijd’

7 februari BREDA - Bijna twee weken na de avondklokrellen likt de samenleving haar wonden. Wie zijn die relschoppers, wat bezielt hen? En waarom liep het in het zuiden in sommige steden finaal uit de hand (Eindhoven, Den Bosch) en bleef het bijvoorbeeld in Breda en Tilburg beperkt tot vernielingen en vooral online dreiging met geweld?