Tilburger (22) gebruikt appartement voor verwerking en verspreiding van drugs, explosiegevaar voor omgeving

Voedsel voor militaire missie voedt Tilburgse magen

14:26 TILBURG Een opvallende gewaarwording aan de Beethovenlaan in Tilburg. Militairen van de 240 Dienstencompagnie uit Schaarsbergen maken gehaktballetjes in satésaus warm. Die zijn bestemd voor cliënten van Siza, mensen met niet aangeboren hersenletsel. Al het eten zou meegaan op militaire missie. Maar die ging niet door. En weggooien is zonde.