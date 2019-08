Tilburger (23) vernielt ruitenwisser en kenteken van bestelbus in Breda

Willem II-aan­winst Jhonny Quiñónez nog niet tegen Feyenoord

12:02 Willem II zal zondag bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord nog niet kunnen beschikken over Jhonny Quiñónez. De middenvelder van Aucas, die door de Tilburgse club voor een seizoen gehuurd wordt, is momenteel in Lima om zijn werkvergunning op te halen. Hij wordt eind deze week in Tilburg verwacht.