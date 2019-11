Tilburger (24) pist buiten de pot en schopt agente tegen haar hoofd

Voorraad Grass Company in Tilburg vernietigd. Gemeente: ‘Er lag 300 kilo softdrugs’

12:08 TILBURG - De externe handelsvoorraad van coffeeshop The Grass Company die gemeente en politie aantroffen in de Kooikerstraat in Tilburg bedroeg in totaal 300 kilo. Dat maakt de gemeente zaterdag bekend.