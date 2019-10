Tilburger (24) rijdt door na aanrijding met elektrische poort in Goirle, man aangehouden

TILBURG - Een 24-jarige Tilburger is maandag rond 01.00 uur aangehouden in de wijk Groeseind/Hoefstraat in Tilburg. De man zou zijn doorgereden nadat hij tegen een elektrisch bedienbare poort was gereden in Goirle.

De politie kreeg een melding dat in Goirle op de Parallelweg een auto, een blauwe BMW, tegen een elektrisch bedienbare poort was gereden. De veroorzaker was daarna doorgereden in de richting van de Poppelseweg.

Op de plek van de aanrijding was een kentekenplaat achtergebleven. Nadat de politie het kenteken had opgezocht, bleek dat de auto zou thuis hoorde in de wijk Groeseind in Tilburg. Terwijl agenten uitkeken naar de doorgereden auto, belde de eigenaar van het voertuig naar de politie om door te geven dat een kentekenplaat van zijn auto was gestolen in Goirle.

Verklaring en sporen