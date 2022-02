Tilburger (24) verwondt agent bij aanhouding voor mishandeling van zijn ex

Eis jaar cel na duw van één hoog over balustrade. Verdachte: ‘Geen duw, hij sprong zelf’

BREDA\TILBURG Tegen de 48-jarige Hassan A. uit Tilburg is dinsdag bij de rechtbank in Breda een celstraf van één jaar geëist. Hij zou een man van één hoog naar beneden hebben geduwd vanaf de balustrade bij een flat aan de Koolhovenlaan in Tilburg.

7:31