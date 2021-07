Tilburger (25) aangehouden met harddrugs op zak, politie onderzoekt mogelijke dealactiviteiten

Welke Tilburgse vrijwilli­ger verdient dé prijs? Nomineren kan vanaf nu

11:01 TILBURG - Welke vrijwilliger uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel is van onschatbare waarde voor de samenleving? Is er een groep vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de medemens?