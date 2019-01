Tilburger (26) loopt met honkbalknuppel over straat en komt dreigend op agent af

Bij de politie kwam zondagavond een melding binnen over een persoon die in de omgeving van de Wandelboslaan op een BMX-fiets zou rondrijden met een mes en een honkbalknuppel in zijn hand. Terwijl agenten op zoek waren naar de man, kwam er tegelijkertijd een bericht binnen dat er op de Postelse Hoeflaan sprake was van een incident.