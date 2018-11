Tilburger (30) achterna gezeten vanuit Amsterdam en beroofd van portemonnee

Het is een wat apart verhaal: het slachtoffer was die dag winkelen in Amsterdam, toen hij in de avonduren de trein naar Tilburg nam. Voordat de man op de trein stapte, trof hij op het Amsterdamse station een getinte, donkere man aan. De man in kwestie vroeg de Tilburger de weg naar Zaandam, waarna zij vervolgens samen in de trein stapten. Eenmaal in Tilburg gearriveerd, omstreeks 22.30 uur, trof de Tilburger de man wederom aan.