Tilburger (31) verdacht van misbruik minderjarige uit Waalwijk langer vast

Talkshow over Wijkevoort leek B en W van Tilburg een goed idee, maar nu toch weer niet

6 oktober TILBURG - Kent u die grap van die mensen die waren uitgenodigd voor een talkshow over Wijkevoort? Nou, die gingen niet. Want dat praatprogramma over het omstreden bedrijventerrein gaat niet door. B en W van Tilburg hebben het schielijk geschrapt na verontwaardiging uit de stad. Ook een deel van de gemeenteraad was negatief verrast.