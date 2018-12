Tilburger (32) krijgt negen maanden voor onder water duwen vriendin

Niettemin is de straf aanzienlijk lager dan de geëiste zeventien maanden. De rechtbank acht namelijk niet bewezen dat er sprake was van poging tot doodslag of zware mishandeling. ,,Uit de verklaring van de verdachte, noch uit die van anderen is gebleken dat hij de bedoeling had het slachtoffer zo lang onder water te houden dat ze zou overlijden danwel zwaar letsel zou oplopen.”