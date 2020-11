Tilburger (34) opgepakt voor drugssmokkel na onderzoek marechaussee Schiphol

Vijftien aan elkaar geplakte mortierbom­men in beslag genomen in Kaatsheu­vel

11 november KAATSHEUVEL - In een woning in Kaatsheuvel is dinsdagavond illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat meldt de politie, die het spul in beslag nam. Het gaat om negen kilo vuurwerk, waaronder vijftien mortierbommen.