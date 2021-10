Tilburger (34) vlucht uit ambulance na veroorzaken frontaal ongeluk in Rijen

Reclasse­rings­rap­port frustreert Mohammed. ‘Ik heb de draad opgepakt, maar had één kleine terugval’

6 oktober TILBURG/BREDA - Hoezo gaat het niet goed met hem? Mohammed A. spreekt al op de gang van de rechtbank in Breda zijn verontwaardiging uit. Tegen de politierechter doet hij dat nog eens dunnetjes over. ,,Dit is gebakken lucht”, zegt de Tilburger over een Reclasseringsrapport waarin wordt gevraagd om hem gedwongen op te nemen in een kliniek, mocht dat nodig zijn. ,,Ik heb alleen maar een donkere periode gehad.”