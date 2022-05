Tilburger (35) werkte bij afhaalchinees, maar spaarde twee ton. Dat gelooft justitie niet

Donderdag moest de man voor de rechtbank in Breda verschijnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem namelijk van het witwassen van geld met een criminele herkomst. Onzin, stelt Youssef S. Hij heeft altijd gewerkt, vertelde hij. De laatste jaren bij een afhaalchinees. In het begin voor 6,50 euro per uur en dat liep later op tot 9,00 per uur. En hij zou daarnaast nog extra krijgen, omdat hij met zijn eigen auto bestellingen zou bezorgen. Op drukke dagen soms wel veertig en daar kreeg hij ook tot twee euro per bestelling voor.