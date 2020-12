Tilburger (36) aangehouden voor witwassen met cryptovaluta

Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat de twee verdachten gebruikmaakten van prepaid cryptovaluta-kaarten. Deze kaarten geven gebruikers de mogelijkheid om anoniem betalingen te verrichten en contante bedragen op te nemen. Volgens de inlogdata van de kaarten werd voornamelijk ingelogd vanuit Polen. Het contante geld werd echter opgenomen in Tilburg.

Het gebruik van deze cryptocurrencykaarten in combinatie met het contant opnemen van een hoog bedrag was aanleiding voor de witwasverdenking. De FIOD hield de man woensdag aan en doorzocht zijn woning en een ander pand in Tilburg. Bij die doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Onderzoek moet uitwijzen hoe de verdachten aan hun vermogen zijn gekomen. Wat dit vermogen precies inhoudt, is onduidelijk.