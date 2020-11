Tilburger (40) aangehouden voor bewust inrijden op plaatsgenoot

Buren Oisterwijk­se tennisclub willen van het licht af en stappen naar de rechter

22 november OISTERWIJK - Ze wonen al een eeuwigheid naast tennisvereniging Teco in Oisterwijk en lang gingen ze als goede buren met elkaar om. Maar sinds de club in 2017 nieuwe lichtmasten met ledverlichting heeft geplaatst is het mis. Het oudere stel zegt veel last te hebben van de lampen en geen gehoor te krijgen bij de club. Reden naar de rechter te stappen.