Tilburger (41) slaat buurman met vuist in gezicht

Vechtpar­tij minderjari­gen in Tilburg, wijkagen­ten proberen ruzie te sussen

TILBURG - Enkele minderjarigen belandden donderdag in een vechtpartij met elkaar in de B-buurt van de Reeshof in Tilburg. De politie kreeg een melding van de vechtpartij en suste de ruzie tussen de jongeren. Een dag later bleek de ruzie toch een staartje te krijgen.

23 april