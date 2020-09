Tilburger (42) aangehouden na bedreigingen met mes en vuurwapen: ‘Ik maak jullie allemaal kapot’

TILBURG - Een 42-jarige Tilburger is zaterdagmiddag op de Katterug in zijn woonplaats aangehouden nadat hij medebewoners met een vuurwapen en mes had bedreigd. Het betreft een bekende van de politie.