Tilburger (50) met keukenmes houdt zich schuil in huis van ex-vrouw: man aangehouden door arrestatieteam

UPDATE Een slordige veertien­hon­derd kilometer om voordat je van Diessen in Moergestel bent

DIESSEN - Als je de aanwijzingen van Rijkswaterstaat had gevolgd maandag om vanuit Diessen via de A85 in Moergestel te komen, dan moet je toch een kleine veertienhonderd kilometer omrijden. De A85 ligt namelijk vlakbij het Franse Tours, zo heeft iemand in de Facebookgroep Heel Diessen, Haghorst en Baarschot in een groep al uitgezocht. De borden zijn inmiddels omgewisseld voor de goede.

2 november