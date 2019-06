Tilburger (52) is rijbewijs kwijt na dronken rit door Raamsdonksveer

Een blijvende gedenkplek voor taalfeno­meen Wil Sterenborg

29 juni DE MOER - ,,Hij wordt vaak 'nen aparte’ genoemd. Maar ‘bijzonder’ dekt de lading beter. En hij was veel bijzonderder dan hij zelf in de gaten had", sprak zijn broer Ad. Taalkundige Wil Sterenborg kreeg zaterdagmiddag een eerbetoon dat óók bijzonder te noemen was.