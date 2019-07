Tilburger (54) beschiet plaatsgenoot met pijl en boog

Processie­rups grootste tegenstan­der Willem II

14:12 De processierups is de grootste tegenstander van Willem II in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag waren bij het oefenduel met KV Oostende verschillende delen van het complex van VV Rijen afgezet. Maar ook op het veld van VV Oisterwijk en rond hotel de Rosep waar de spelers verblijven vliegende jeukende haartjes in het rond.