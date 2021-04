Tilburger (57) bedreigt agent met keukenmes

De agent in kwestie zag de 57-jarige Tilburger rond 17.25 uur lopen op de Heikantlaan. De man leek onwel of mogelijk onder invloed, waarop de agent besloot te gaan kijken of er iets aan de hand was. Hij sprak de man aan, maar de man draaide weg, greep in een van zijn jaszakken en draaide zich terug om richting de politieagent met een keukenmes in zijn handen.