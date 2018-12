Tilburger (57) bedreigt vrouw met de dood en knijpt haar keel dicht, zoon en vriend grijpen in

Nieuwe aanhouding voor geëscaleer­de burenruzie in Tilburg: man (33) verdacht van poging doodslag

11:52 TILBURG - De politie heeft nog een man (33) aangehouden die betrokken was bij de totaal geëscaleerde burenruzie in de Korhoenstraat in Tilburg. Daar gingen in de nacht van woensdag op donderdag twee families, die een paar huizen van elkaar vandaan wonen, met elkaar in gevecht. Het zorgde voor een complete ravage in de straat. Twee personen raakten zwaargewond.