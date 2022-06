Tilburger (64) komt om het leven bij eenzijdig ongeval in IJzendijke in Zeeland

Gewonde bij botsing tussen twee auto's in Tilburg, Oisterwijk­se bestuurder (33) had alcohol op

TILBURG - Bij een botsing tussen twee auto's raakte zaterdagavond in Tilburg een inzittende van één van de voertuigen gewond. De passagier had door het ongeluk in de Goirkestraat verwondingen aan zijn hoofd. Een 33-jarige man uit Oisterwijk, die ervan wordt verdacht de aanrijding te hebben veroorzaakt, was volgens de politie onder invloed van alcohol.

