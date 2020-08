Tilburger (82) boos na val over betonblok dat dwars over fietspad ligt: ‘Had wel op het kerkhof kunnen liggen’

Het ging mis toen Vlottes woensdagmiddag over het fietspad aan de Eifelweg in Tilburg reed. ,,Zo'n 17 kilometer per uur, schat ik in. De betonblokken op het pad had ik helemaal niet gezien. Tot ik mijn fiets onder me uit voelde schuiven en met een smak op straat belandde. Vandalen hadden die twee betonnen stoepranden dwars op het fietspad gelegd.”