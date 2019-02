Tilburger aangehouden na aantreffen gestolen goederen in garagebox Korvel

Chroom-6: raad Tilburg vergadert vanavond, hogere vergoeding lijkt uitgeslo­ten

13:35 TILBURG - De kans dat er alsnog een hogere algemene vergoeding komt voor de 800 betrokkenen in de Tilburgse chroom-6 affaire is minimaal. De gemeenteraad neemt maandagavond een besluit over de regeling.