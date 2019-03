Tilburger aangehouden na bedreiging portier van cafetaria in Tilburg

Massale vechtpar­tij bij groot r&b-feest van Tilburgse club in Eindhoven: ‘Er ging van alles de lucht in’

10:59 EINDHOVEN - Een populair r&b-festival in het Klokgebouw in Eindhoven is zaterdagnacht uitgelopen op een chaos. Tientallen bezoekers gingen aan het einde van het feest met elkaar op de vuist. Volgens ooggetuigen hing er na afloop een ‘zeer grimmige sfeer’. De politie bevestigt dat er ‘een grote vechtpartij’ is geweest.